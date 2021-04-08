ВИДЕО | “На клочки порву!” Певец Виктор Королев закатил скандал прямо на концерте

Как сообщает канал Mash, два тольяттинца получили в подарок билет на концерт неизвестного им исполнителя Виктора Королева. Но, по их словам, певец был не в духе в день выступления.

По версии очевидцев, еще до конфликта с тольяттинцами певец, якобы, врезал с ноги по инструменту клавишника, пинал мониторы на сцене. После этого на глаза артисту и попал снимающий на телефон видео один из тольяттинцев.

Маэстро остановил выступление и потребовал мужчину покинуть зал. “Уйди отсюда! Или это издевательство какое-то или это хамство. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда! Или я тебя порву на клочки, понял?”, — вот лишь часть гневных реплик, раздавшихся со сцены.

Парень убрал телефон и обещал больше не снимать, но все было тщетно. Мужчинам пришлось покинуть зал, после чего выступление продолжилось. Сообщается, что деньги за билеты изгнанные тольяттинцы пока не получили.