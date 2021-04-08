Полегчало: после долгих страданий Юрий Антонов появился на публике

Автора хита “Поверь в мечту!” засветился на закрытом гала-концерте, посвященном третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии “BraVo”. Всем на удивление Антонов выглядел бодро и весело. Певец фотографировался, улыбался в объектив камер, охотно общался с журналистами. Как выяснилось, Юрию Михайловичу значительно полегчало после очередной операции.

Ранее музыкант не был столь позитивен. Его угнетала длительная реабилитация и ноющие боли в колене. “Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит”, — сетовал тогда Антонов.

В июле прошлого года боли в колене внезапно усилились. Антонова срочно госпитализировали и экстренно провели операцию. Как признается сам музыкант, к тому моменту нужно было переходить к более радикальным действиям, о чем он, как видно по нынешнему его состоянию, не пожалел.