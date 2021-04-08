Как долго нужно на самом деле принимать душ

Прежде всего эксперты советуют не злоупотреблять гелями и другими средствами для душа. Дело в том, что все они так или иначе уничтожают микробиом — полезные бактерии и грибки, ответственные за иммунитет, работу пищеварительного тракта, легких и прочих слизистых.

В данный момент ученые не пришли к единогласному мнению о том, как часто нужно принимать душ. Однако они установили оптимальное время нахождения в ванной и лучшую температуру воды.

Так, по словам дерматологов, в душе следует проводить не более 15 минут. В противном случае, кожа, волосы и ногти будут пересушиваться.

Температура, которую организм переносит лучше всего, — от 37 до 40 градусов Цельсия. Семейный врач, доктор медицины и медэксперт testprepinsight.com Питер Бейли убежден, что “это оптимальный температурный диапазон, который смоет пот, грязь и бактерии, не нарушая микробиом”.

Бейли подчеркивает — горячая вода может спровоцировать падение артериального давления и головокружение. А температура воды ниже 37 градусов чревата проблемами с пульсом и даже переохлаждением.