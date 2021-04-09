Экс-участник “Что? Где? Когда?” назвал самого неприятного знатока в мире

Андрей Супранович уже давно не участвует в играх “Что? Где? Когда?”, которые транслирует Первый канал. Однако у него осталось много ярких воспоминаний, связанных с проектом, ведь он познакомился со многими интересными людьми. Но были и те, о ком Супранович не хочет даже думать.

“Друзь — жук. Причем это все знают. Он и сам наверное, если посмотрит эту программу, скажет: “Как хорошо ты меня охарактеризовал”. Самый неприятный человек в этом шоу — Аскеров. Он, в принципе, самый неприятный человек в мире”, — поделился Супранович.

Также журналист рассказал и о закулисье программы. По словам бывшего участника, создатели “Что? Где? Когда?” зачастую создают искусственные конфликты, чтобы привлечь к экранам побольше зрителей. “Меня заранее спрашивали перед съемками, с кем бы я не хотел быть в команде. Я назвал два имени. В итоге с одним из них оказался за столом. Это делается специально, чтобы мы конфликтовали”, — уверен Андрей.