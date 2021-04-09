Отец-основатель “Дома-2” предрекает провал возрожденному проекту

“После закрытия “Дома-2” в интервью я сказал, что его погубила толпа силиконовых женщин с пельменем в губах. Сейчас на новом кастинге смотрю — принимают с натуральной красотой, просто воруют мои старые идеи. Но это не будет работать, — прогнозирует Комиссаров. — Как говорил Максим Горький, “в карете прошлого никуда не уедешь”. Я видел, как сейчас проходил кастинг — они обозначали типажи, такие же, каких я набирал в первый состав (близнецы, одинокий романтичный парень). Спрашивали — чем вы интересны для зрителей, а это всё равно, что зубной врач будет спрашивать у больного, чем вас лечить. Это абсолютно провальная стратегия, надо чувствовать и уметь разбираться в людях. Они это делать не умеют. Поэтому старые участники или новые участники — вообще никакого значения не имеет. Надо уметь грамотно управлять ансамблем”.