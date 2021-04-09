Отец-основатель “Дома-2” предрекает провал возрожденному проекту
“После закрытия “Дома-2” в интервью я сказал, что его погубила толпа силиконовых женщин с пельменем в губах. Сейчас на новом кастинге смотрю — принимают с натуральной красотой, просто воруют мои старые идеи. Но это не будет работать, — прогнозирует Комиссаров. — Как говорил Максим Горький, “в карете прошлого никуда не уедешь”. Я видел, как сейчас проходил кастинг — они обозначали типажи, такие же, каких я набирал в первый состав (близнецы, одинокий романтичный парень). Спрашивали — чем вы интересны для зрителей, а это всё равно, что зубной врач будет спрашивать у больного, чем вас лечить. Это абсолютно провальная стратегия, надо чувствовать и уметь разбираться в людях. Они это делать не умеют. Поэтому старые участники или новые участники — вообще никакого значения не имеет. Надо уметь грамотно управлять ансамблем”.
“Безусловно, если бы этим занимался я, то рейтинг был бы высоким — без ложной скромности утверждает мэтр. — Я точно знаю, что надо делать, чтобы возродить “Дом-2”, и поэтому я пытался купить права на мой же собственный проект, но они упорно лезут в гарантированный провал. Они без меня делают все не так. Всё, что пробовали раньше — школу танцев, актерского мастерства, “Клуб веселых дураков”, “Спаси свою любовь”, “Остров любви” — проваливалось полностью”.
Называет Комиссаров и главную причину провала: “Раньше “Дом-2” смотрели все — от подростков до 90-летних зрителей. Потому что показывали правду. После того, как я ушел, “Дом-2” стал абсолютно постановочным шоу, где любовь по сценарию. Фальшак зрители сразу почувствовали и перестали смотреть, потому что там появились не только силиконовые прелести, но и фальшивые силиконовые отношения и мозги”.