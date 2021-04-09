5 женских русских имен, над которыми смеются иностранцы

Ира

В основном, наши имена кажутся для иностранцев странными из-за необычного перевода. Например, в итальянском языке слово “Ира” переводится как “гнев” или “злость”. Поэтому лучше представляться Ириной.



Катя

Екатерина больше всего удивит корейцев, так как в их языке есть слово, которое произносится примерно так же (га-тя) и означает “фальшивка”.



Наташа

Здесь дело не в том, что имя звучит как-то странно. “Наташами” уже давно называют россиянок легкого поведения. В какой-то момент иностранцам показалось, что это имя — самое распространенное в нашей стране.



Света

Имя Светлана в Японии лучше не сокращать. Вариант “Света” японцам даже произнести сложно, поэтому получается “субета”. Однако в Стране восходящего солнца называют женщин с низкой социальной ответственностью.



Люда

Для сербов и хорватов это очень неблагозвучное имя, ведь в переводе оно означает “сумасшедшая, дура”. Поэтому представляться лучше полным именем, чтобы избежать некоторого конфуза.