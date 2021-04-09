ФОТО | За этот снимок в Сети требуют заблокировать аккаунт Веры Брежневой

Брежнева опубликовала в своем аккаунте снимок, в тексте под которым хотела поговорить с поклонниками о важном — о чтении. Однако не все были готовы обсуждать эту тему с исполнительницей, так как на фото помимо книги было снято бикини Веры. По мнению подписчиков, подобная публикация недопустима для 39-летней звезды, поэтому они призывают заблокировать ее страницу.