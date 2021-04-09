09.04.2021, 16:50
ФОТО | За этот снимок в Сети требуют заблокировать аккаунт Веры Брежневой(7)
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Главрые моралисты из числа подписчиков Веры Брежневой не дремлют: на этот раз они требуют заблокировать страницу артистки в Instagram из-за чересчур “откровенного” фото, — интригует Peopetalk.
Брежнева опубликовала в своем аккаунте снимок, в тексте под которым хотела поговорить с поклонниками о важном — о чтении. Однако не все были готовы обсуждать эту тему с исполнительницей, так как на фото помимо книги было снято бикини Веры. По мнению подписчиков, подобная публикация недопустима для 39-летней звезды, поэтому они призывают заблокировать ее страницу.
“Специально такое фото грузить надо?”, “Тут акцент на книгу надо делать или на бикини с трусами?”, “Боже, заблокируйте ее уже”, — пишут негодующие пользователи.
Вера Брежнева не стала реагировать на нападки недовольных пользователей Сети. Зато беседу с готовыми обсуждать литературные и научные произведения фанатами она поддержала.