09.04.2021, 21:28
В главном русскоязычном шоу страны "Народ поет" победила Екатерина Маргальникова!(2)
Поздравляем!
Rita Mironova
Сегодня стала известна музыкальная группа, которая победила в шоу "Народ поет" — это Екатерина Маргальникова Бэнд. Поздравляем!!!
Имена победителей:
“Екатерина Маргальникова бэнд”: Екатерина Маргальникова (вокал), Амалия Читчян (клавишные), Рустам Духота (электрогитара), Георгий Дышловой (бас), Иван Майоров (ударные).
Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
В жюри: Анне Вески и Эдуард Томан.
В скором времени на портале "Бублик" читайте интервью с победителями шоу!