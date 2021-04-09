Любимые секс-игрушки знаменитости

Гвинет Пэлтроу на своём сайте GOOP рекомендовала в качестве подарка золотой фаллоимитатор за 15 тысяч долларов от бренда Lelo. Игрушка непристойна скорее в смысле цены, чем функций. Но красива, как Арт-объект. Кстати, называется Inez. А Джей Зи подарил Бейонсе почти такой, но меньше и дешевле, с романтичным именем Olga.

Очень хорошая девочка и вегетарианка, актриса Алисия Сильверстоун ещё в 2012 году признавалась в любви к экологическим вибраторам Leaf plus Vitality: “Мне нравится, что они выглядят естественно и женственно, как листья и цветы… не страшненькие. А еще они сделаны из сверхмягких и безопасных материалов. Используют аккумуляторные батареи. И их присылают в упаковке из переработанных материалов!”

У Дженнифер Лоуренс всегда с собой коробка с анальными пробками. Правда, после того как их однажды нашла горничная отеля и с испугу запрятала под кровать, звезда “Голодных игр” и “Людей Икс” могла изменить привычке. Но про тот казусный случай рассказала, не стесняясь.

Мэгги Джилленхол влюбилась в вибраторы во время работы над фильмом Hysteria — история изобретения первого электрического вибромассажера для женщин (в 1880 году, чтобы уменьшить припадки истерии). С тех пор Мэгги собрала просто невероятную коллекцию и с удовольствием одалживает некоторые экспонаты друзьям.