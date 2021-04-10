Закопать трусы и ждать — необычный эксперимент швейцарских ученых

Эксперимент заключается в том, чтобы проверить качество почвы в разных регионах страны. Специалисты института разошлют тысяче фермеров-добровольцев по всей стране по две пары хлопковых трусов. Они должны будут закопать трусы на своей земле вместе с чайным пакетиком.

Одни трусы должны будут откопать в течение месяца, а другие — через два месяца, а затем сфотографировать их и отправить специалистам института для оценки их повреждения.

Ученые считают, что чем сильнее будут повреждено белье, тем качественнее грунт на данной территории. Отмечается, что подобный эксперимент уже проводили в Канаде, однако в гораздо меньшем масштабе.