10.04.2021, 14:21
Закопать трусы и ждать — необычный эксперимент швейцарских ученых(2)
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Честно говоря, услышав эту новость, мы решили проверить, не была ли она изначально опубликована 1 апреля — настолько абсурдной она кажется. Но нет, факт свежий. Специалисты Государственного научно-исследовательского института Швейцарии Agroscope в качестве эксперимента закопают в землю по всей стране две тысячи хлопковых трусов, сообщает информационное агентство DPA.
Эксперимент заключается в том, чтобы проверить качество почвы в разных регионах страны. Специалисты института разошлют тысяче фермеров-добровольцев по всей стране по две пары хлопковых трусов. Они должны будут закопать трусы на своей земле вместе с чайным пакетиком.
Одни трусы должны будут откопать в течение месяца, а другие — через два месяца, а затем сфотографировать их и отправить специалистам института для оценки их повреждения.
Ученые считают, что чем сильнее будут повреждено белье, тем качественнее грунт на данной территории. Отмечается, что подобный эксперимент уже проводили в Канаде, однако в гораздо меньшем масштабе.