ВИДЕО | Алексей Панин приучил дочь к воровству

Панин снял Нюсю на смартфон, когда она срывала цитрусовые с дерева через ограду. Сам артист в этот момент сидел за рулем автомобиля и комментировал происходящее. Видео он сопроводил подписью: “Жаль, что водка не растет!”

Алексей объяснил подписчикам, что попросил Анну сорвать с дерева один лимон к чаю. Но девушка увлеклась и оторвала сразу несколько штук, причем вместе с ветками. “Нюсь, ты же не на продажу берешь!“ — пошутил звездный отец над жадностью дочки.

Подписчики в комментариях назвали методы Панина непедагогичными и сообщили, что воровство — это не то, к чему стоит подталкивать ребенка. “Да, можно уехать из России, а вот Россия из тебя — никуда”, “Вот он, русский менталитет”, “Меня в Испании бабки чуть клюшками не побили, когда хотела цветущую ветку с дерева сломить. Нельзя этого делать, если только сам хозяин вам сорвёт и угостит. В Испании даже у небольшого кустика есть хозяин”, — пишут фолловеры в комментариях.

Впрочем, у Алексея оказалось немало сторонников, считающих, что он поступает правильно. “А то вы сами яблоки с деревьев в детстве не воровали”, “Все правильно, по-нашему, все в дом”, “В Испании всё для людей! Нюся рви сколько хочешь! На здоровье!”, “Ворованные лимоны намного вкуснее, не отнимай у ребенка детство”, “Умничка, настоящая запасливая хозяйка!!!! Я бы весь куст ободрала”, — похвалили они Панина и его дочку.