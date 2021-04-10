Сергей Лазарев и Влад Топалов объявили о воссоединении

Сергей Лазарев покинул группу Smash!! в 2004-м. Проект просуществовал еще два года, а затем и Влад Топалов объявил о начале сольной карьеры. Несмотря на далеко не мирный разрыв, артисты сейчас поддерживают теплые отношения и иногда даже выступают в прежнем составе, чтобы отметить юбилей группы.

В этом году Smash!! отмечает 20 лет со дня создания. В честь крупной даты звезды решили подготовить поклонникам приятный сюрприз. Уже в это воскресенье в шоу “Ну-ка, все вместе!” канала “Россия 1” зрители смогут услышать любимые хиты в исполнении Лазарева и Топалова.

“Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается, но лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа — это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену”, — делился Влад во время съемок программы.

38-летний Лазарев также признался, что скучал по коллеге и рад долгожданному воссоединению. А ведь после ухода из группы певец на много лет прекратил общение с партнером по сцене. “Очень тебя люблю и горжусь тобой. Рад, что мы вновь тесно и крепко дружим, как раньше. Все-таки дружба, проверенная годами и трудностями, самая крепкая!” — ранее говорил о Топалове участник “Евровидения”.

Коллеги настолько сдружились, что называют друг друга братьями и приглашают на семейные праздники. Правда, на свадьбе Влада с Региной Тодоренко, которая прошла в Италии, Сергей побывать не успел. Всему виной плотный график. “Жаль, тебя не было”, — вздыхал тогда Топалов.

Напомним, что группа распалась с громким скандалом. Сергей рассказывал о непростых отношениях не только с коллегой, но и его отцом — продюсером Smash!! Михаилом Топаловым. “Был период, достаточно длительный, в несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально”, — говорил певец.

Впрочем, Лазарев и Топалов периодически уже выступали вместе после распада дуэта. Будет ли это очередное разовое выступление или впереди нас ждут концерты — покажет время. В конце концов, никто не верил, что воссоединится бит-квартет “Секрет”, а ведь там противоречий между музыкантами было куда больше…