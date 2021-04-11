Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна убийцей

Цымбалюк-Романовская даже после ухода из жизни Джигарханяна продолжает спекулировать на эту тему. Ранее она несколько раз делала выпады в сторону семьи покойного актера, а недавно решила высказаться по поводу его бывшей супруги Татьяны Власовой.

Все дело в том, что одна из подписчиц прочла некую статью об Армене Борисовиче и его жене, и сделала вывод, что даже за 30 лет совместной жизни они не стали родными и близкими людьми. “Просто из уважения к возрасту Татьяны Сергеевны промолчу”, — написала девушка.

“Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?” — набросилась на Власову 41-летняя пианистка.

На выпад прореагировал сын актера Степан Джигарханян, которому подписчики прислали детали переписки. Он был сильно удивлен резким высказываниям в адрес матери, и связал их с провалами Цымбалюк-Романовской на телевидении. По его информации, интервью с Дмитрием Гордоном и “Разгромное дело” на телеканале НТВ не получили широкого резонанса.

“Иного предположить не могу: в самом деле, не села же она за комментирование в социальных сетях опять под мухой? Впрочем, возможно, дело не в диагнозах. Иногда так проявляет себя банальное, зарвавшееся от безнаказанности хамло. Какой случай перед нами — решайте сами”, — резюмировал сын Джигарханяна.

Напомним, Армен Борисович развелся с Татьяной Власовой ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, на которой женился в 2016 году. Со временем у пары начались разногласия, а затем у Джигарханяна резко ухудшилось здоровье. Он ушел от бывшей супруги, а после помирился с Власовой, которая приехала ухаживать за ним и поддерживала до самых последних дней.