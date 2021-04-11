Владимир Пресняков оказался на грани жизни и смерти

53-летний Пресняков тяжело переболел COVID-19. Супруге Наталье Подольской в буквальном смысле пришлось спасать его от смерти, потому что коронавирус протекал в тяжелой форме. В какой-то момент у артиста даже появились плохие мысли, но он сразу стал отгонять их от себя.

«Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь», — признается Владимир.

По его словам, он долго не решался ехать в больницу, хотя ситуация уже была близка к критической. Но Подольская настояла на визите к врачу, который, посмотрев анализы, сказал: «Чувачок, положение очень серьезное!»

«Я чудом выкарабкался. Сейчас у меня есть антитела. Но когда они исчезнут, обязательно буду вакцинироваться. Моя мама уже сделала прививки — я ее уговорил», — сказал певец.

В беседе с журналистами Пресняков отметил, что люди до сих пор не понимают, насколько это серьезная болезнь, а также не отдают отчет в том, что нужно следить за здоровьем. Так, когда он был в больнице, то мечтал поскорее выйти и научить кататься второго сына на лыжах и велосипеде. «К сожалению, у меня есть страх, что это сделает Темка за меня... Но давайте не будем о грустном», — заявил артист.