Самый полезный способ приготовления яиц с точки зрения диетолога

Диетолог заявила, что ВОЗ не ставит никаких ограничений по употреблению яиц в день или неделю. Однако при этом не стоит выходить за личные нормы по употреблению килокалорий, а также нужно учитывать баланс белков, жиров и углеводов в рационе. В одном вареном яйце среднего размера содержится 5,51 грамма белка и 68 килокалорий.

Нутрициолог посоветовала не варить и жарить яйца долго, так как белок из них будет усваиваться хуже. Поэтому лучше приготовить яйцо всмятку или яичницу-глазунью. Есть одно и то же блюдо из яиц каждый день на завтрак плохо, так как из-за однообразия повышается риск сорваться и съесть что-то вредное. Деккер призвала включать в рацион разные яйца: куриные, утиные, перепелиные и гусиные.

По словам диетолога, не стоит избегать яиц из-за так называемого плохого холестерина. «80 процентов холестерина вырабатывается в печени. И только 20 процентов зависит от питания. Поэтому употребление яиц не повышает уровень "плохого" холестерина», — отметила она. Эксперт добавила, что возраст курицы-несушки не влияет на качество яиц.

Деккер опровергла миф о вреде желтка, объяснив, что в нем содержится лецитин, нормализующий метаболизм.