ВИДЕО | “Уважай старших!”: о конфликте Ларисы Долиной и Вали Карнавал высказалась Лера Кудрявцева

Публика стала критиковать Долину за то, что та была слишком жесткой по отношению к девушке. Зато за именитую певицу заступились многие коллеги по звездному цеху, среди которых оказалась и Кудрявцева.

“Если бы мне было 19 лет, как Вале, и передо мной сидела бы такая маститая артистка, как Лариса Долина, я бы перепугалась. Валя, которая совсем не вокалистка, не певица и не артистка, вела себя непринужденно, как будто ей все равно. Это я к тому, что сейчас другая молодежь. Нас же воспитывали так, чтобы мы с уважением относились к старшим, к их заслугами. Сейчас такого нет. Нынешнее поколение в большинстве своем ведет себя расхлябанно, живет одним днем. У него нет стремления к образованию. А ведь звезда TikTok — это ненадолго, а дальше что? Я не против Вали, просто в шоке от ее ровесников. Может, я стала старой брюзгой? Объясните мне!” — сетовала Кудрявцева.

Напомним, Валя Карна.val призналась, что не в курсе, кто такие Александр Панайотов, Валерий Леонтьев и Стиви Уандер, чем очень разозлила Долину. Высказалась Лера и по этому поводу. “Валя не обязана знать Леонтьева, но Стиви Уандера должна! Окей, не читай, не образовывайся, но должно же быть уважение к старшим! Уверена, что Валя пойдет еще учиться и поймет, что без образования в этой жизни вообще никак. И вообще, меня возмутило, что она хвалила себя и свою песню, называя ее крутой. Слушать положительные оценки в адрес своего творчества надо от других людей!”, — подчеркнула телеведущая во время довольно эмоционального общения с подписчиками.

А ещё одну мысль Леры мы не станем переводить в печатную форму, потому что местами она непечатная. Вы предупреждены.