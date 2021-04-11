Netflix определил свои самые интересные фильмы и сериалы в разных странах. Что в Эстонии?

Например, в Австрии, Словакии и Литве “зашла” “Энола Холмс”, в США, Ирландии, Австралии, Израиле, Норвегии, Саудовской Аравии, Германии, Чили и Англии — “Бестолковые”. Тут в тренде оказалась и Эстония. Забавно, что фильм был снят в 1995 году — еще до основания Netflix, однако именно он особенно полюбился тем, кто пользуется этим сервисом.

А вот с сериалами картина прямо противоположная: Эстония — единственная страна, которая больше других смотрит “Энн” (Anne with an E). В Литве же популярен сериал, стартовавший в этом году — “Джинни и Джорджия”, а Латвия размышляет о том, что может довести до суицида, вместе с героями “13 причин почему”.

При этом жители наших государств из жанров полнометражных фильмов предпочитают комедии. А в жанрах сериалов начинаются расхождения: в Эстонии больше любят мистику, в Латвии криминальные драмы, в Литве и над сериалами хотят повеселиться.

И еще один интересный показатель — средний рейтинг IMDB для 10 самых популярных в разных странах фильмов и сериалах. У нас эти показатели — 6,62 и 7,93 соответственно, у Латвии — 6,05 и 7,54, у Литвы — 6,31 и 7,83. Можем гордиться “продвинутостью” наших зрителей. А самыми большими эстетами в кино оказались французы — 7,46. А высший рейтинг любимых сериалов у румын — 8,34.

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