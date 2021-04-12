Чем смерть принца Филиппа обернется для Гарри и Меган

Принца Чарльза в последние годы готовили к мысли, что он может стать будущим королем. Его “повышение” повлечет перемены и для семьи Гарри и Меган.

В нашумевшем интервью Опре Меган подчеркнула, что королевская семья не имела права отбирать титул у ее сына. Жена Гарри ошиблась — Арчи изначально не мог претендовать на статус принца из-за отсутствия прямой наследственной линии. Теперь все в корне изменилось — уже в ближайшее время мы поймем, станет ли Арчи принцем.

Дело в том, что еще в 1917 году король Георг V издал указ, согласно которому титулы принцев и принцесс могут носить внуки и внучки действующего монарха. Это значит, что с восхождением на престол Чарльза Арчи автоматически будет присвоен статус Его королевского Высочества. Что же касается детей Уильяма, то они имели этот статус от рождения благодаря особому указу Елизаветы II. Таким образом, Арчи будет седьмым в очереди на престол.

Напомним, что Меган обвинила королевскую семью в расизме и интерпретировала некорректное замечание как причину отсутствия титула, что в корне неверно.

Наверняка принц Гарри скорбит вместе с королевской семьей и жалеет, что в столь печальный для всей Англии день находится столь далеко от семьи. Весь мир с замиранием сердца ждет информации о том, в каком составе Гарри вернется на родину. Инсайдеры отмечают, что у Меган есть весомая причина отказаться от поездки — беременность.

“Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Он не захочет ничего, кроме как быть рядом, особенно со своей бабушкой в это ужасное для нее время. Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет”, — рассказал источник, близкий семье.

Напомним, что интервью Гарри и Меган вышло, когда принц Филипп лежал в больнице — всего месяц назад. Как поговаривали инсайдеры, Гарри и Меган были готовы к тому, чтобы не выпускать в эфир скандальную беседу в случае смерти Филиппа.