Жизнь ничему не учит? Ивлееву снова остановили за превышение скорости

В момент остановки сотрудниками ГИБДД Ивлеева находилась за рулем своего нового Lamborghini Aventador . После разбирательства автомобиль блогера эвакуировали.

При этом подписчики телеведущей отрицательно отреагировали на эту новость и посоветовали ей быть аккуратнее на дорогах.

Ранее стало известно, что Ивлеева оштрафована более чем на 164 тыс. руб. (1 800 евро) из-за нарушений ПДД.