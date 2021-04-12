Сын Каи Каллас мечтает стать рэпером: его кумир — Reket

“Нет. Он хочет стать рэпером. Его кумир — Reket . Возможно, сейчас все изменилось, но, по крайней мере, весной, когда у нас был этот разговор, он все еще хотел стать рэпером”, — сказала Кая Каллас.

По сообщениям прессы, в 2006 году у Каи были непродолжительные отношения с Эмилем Оя, участником ансамбля "Meie Mees". Однако к концу 2010 года к Кае пришла большая любовь — ее сердце завоевал тогдашний министр финансов Таави Вескимяги. Отношения пары развивались стремительно. В 2011 году они купили дом в Нымме, и в ноябре того же года у них родился сын Стен. Однако в 2014 году Кая и Таави объявили в Твиттере, что решили расстаться. Ранней осенью того же года Кая Каллас начала работу в качестве члена Европейского парламента и сосредоточилась на воспитании двухлетнего сына в качестве матери-одиночки.