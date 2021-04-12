12.04.2021, 15:02
Принц Гарри прибыл на похороны деда без Меган Маркл(1)
Scanpix
Как и предполагалось ранее, принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы проводить в последний путь деда, который ушел из жизни 9 апреля. Меган Маркл, находящаяся на поздних сроках беременности, предпочла пропустить траурное мероприятие и осталась в США, передает Starhit.
Сообщается, что принц прилетел еще вчера — очевидцы заметили его в аэропорту. Уже известно, что Гарри остановится в Кенсингтонском дворце. Ему придется провести 10 дней на карантине из-за злосчастной пандемии. Если же тест на ковид покажет отрицательный результат, то этот срок сократится вдвое.
Несмотря на ряд ограничений, Гарри все же сможет присутствовать на погребении деда. Напомним, траурное мероприятие состоится в субботу, 17 апреля.
Отпевание герцога Эдинбургского пройдет в Виндзорском замке. На церемонии, согласно последним данным, будут присутствовать лишь самые близкие покойного принца — а это около 30 человек.