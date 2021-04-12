Принц Гарри прибыл на похороны деда без Меган Маркл

Сообщается, что принц прилетел еще вчера — очевидцы заметили его в аэропорту. Уже известно, что Гарри остановится в Кенсингтонском дворце. Ему придется провести 10 дней на карантине из-за злосчастной пандемии. Если же тест на ковид покажет отрицательный результат, то этот срок сократится вдвое.