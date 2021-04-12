12.04.2021, 16:00
ВИДЕО | 17-летняя рижанка перепела Цоя и собрала 160 тысяч просмотров на YouTube(14)
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Клип на кавер-версию песни Виктора Цоя "Апрель" в исполнении 17-летней рижанки Дарьи Чеботаревой за неделю набрал более 100 тысяч просмотров на YouTube.
Дарья - начинающая певица, финалистка вокальных конкурсов Bravo, X-faktors Latvia и победительница "ISMA ищет таланты" и Kids Awards.
Специально для Дарьи аранжировку песни "Апрель" сделал известный в Латвии звукорежиссер Александр Волк, а видео для клипа снимали с помощью дронов в разных местах страны.
В комментариях к ролику многие отмечают, что Дарье удалось очень точно уловить настроение оригинальной песни и она "попала в десятку", выбрав именно эту композицию.