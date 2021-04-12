ВИДЕО | 17-летняя рижанка перепела Цоя и собрала 160 тысяч просмотров на YouTube

Специально для Дарьи аранжировку песни "Апрель" сделал известный в Латвии звукорежиссер Александр Волк, а видео для клипа снимали с помощью дронов в разных местах страны.

В комментариях к ролику многие отмечают, что Дарье удалось очень точно уловить настроение оригинальной песни и она "попала в десятку", выбрав именно эту композицию.