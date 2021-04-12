42-летняя голливудская звезда с эстонскими корнями Мина Сувари впервые стала мамой

Роды прошли ранее в апреле. На свет появился мальчик, которого назвали назвали Кристофером Александром — в честь дедушки по линии отца. Отмечается, что мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

К слову, нынешний брак — третий для звезды фильмов “Красота по-американски” и “Американский пирог”. С 2000 по 2005 год она была замужем за кинооператором Робертом Бринкманном, с 2010 по 2012-й — за музыкальным продюсером Симоне Сестито.

В 2018 году Сувари вышла замуж за нынешнего избранника и отца своего ребенка — Майкла Хоупа.

По словам Сувари, врачи убеждали ее, что в возрасте 40+ она уже точно не сможет забеременеть. Чтобы смириться с этим, актриса, которая всегда мечтала стать матерью, прошла через несколько эмоциональных срывов.

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