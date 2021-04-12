12.04.2021, 19:01
Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой
Scanpix
По случаю празднования Дня космонавтики Максим Галкин опубликовал архивное видео с Аллой Пугачевой, которая недавно снялась в клипе для фильма Чернобыль.
В ролике 1978 года, как написал Галкин, Алла Борисовна поет для космонавтов Георгия Гречко и Юрия Романенко. В том самом году Примадонне исполнилось 29 лет, пишет segodnya.
В ролике 1978 года, как написал Галкин, Алла Борисовна поет для космонавтов Георгия Гречко и Юрия Романенко. В том самом году Примадонне исполнилось 29 лет, пишет segodnya.