Шоубиз
12.04.2021, 19:01

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

 
Scanpix
По случаю празднования Дня космонавтики Максим Галкин опубликовал архивное видео с Аллой Пугачевой, которая недавно снялась в клипе для фильма Чернобыль.

В ролике 1978 года, как написал Галкин, Алла Борисовна поет для космонавтов Георгия Гречко и Юрия Романенко. В том самом году Примадонне исполнилось 29 лет, пишет segodnya.

В комментариях к посту поклонники Аллы Пугачевой засыпали ее комплиментами: "Звезда на все времена", "Фантастический голос", "Какая красивая Алла", "Это невероятно трогательно и красиво".

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
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