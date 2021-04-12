Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина

Как передает Mash, Холину нашла мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского дочь. Причина смерти не уточняется.

Серафима Васильевна Холина родилась 29 августа 1923 года. В 1942-1944 годах работала токарем на Московском заводе имени Ильича. В 1949-м окончила ВГИК. В 1949-1983-х - актриса Театра киноактера. Профессионал озвучки и дубляжа - голосом Холиной на отечественных экранах говорили итальянские кинозвезды София Лорен (в "Браке по-итальянски", в том числе), Моника Витти и другие.

Экранный дебют - 1950 год, "Кавалер Золотой звезды", следом - "Смелые люди", "Сельский врач", "Вихри враждебные", "Верные друзья", "Доброе утро", "Об этом забывать нельзя", "Иван Бровкин на целине", "Жених с того света". В "Бриллиантовой руке" в 68-м Серафима Васильевна появилась на экране как актриса в последний раз.