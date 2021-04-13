Изменения в программе Eesti Kontsert: концерты переносятся с апреля на июнь, визит Хосе Кура откладывается на осень

Новые даты проведения концертов:

· Фортепианный концерт Стена Лассманна состоится в концертном зале “Эстония” 13 июня (планировался 13 апреля);

· Концерт Трийну Пийрсалу и Тоомаса Оскара Кахура из цикла “Звезды классической музыки” пройдет 3 июня во дворце Кадриорг (предыдущая дата 25 апреля) и 29 сентября в концертном зале Пярну (предыдущая дата 22 апреля). Запланированный на 24 апреля концерт в Мяэтагусе отменяется;

· Концерты “Entel-tentel 50” состоятся 14 октября в концертном зале “Ванемуйне” (ранее планировался на 2 мая), 17 октября в концертном зале “Эстония” (предыдущая дата 1 мая), 19 октября в концертном зале Пярну (предыдущая дата 27 апреля) и 21 октября в концертном зале Йыхви (предыдущая дата 30 апреля);

· Концерт ансамбля камерной музыки Кадри Вооранд “Гуляй, душа!” состоится 15 июня в концертном зале Йыхви (предыдущая дата 18 апреля) и 16 июня в концертном зале Пярну (предыдущая дата 13 апреля);

· Экспериментальный международный молодежный фестиваль звукового искусства “Big Bang Tallinn” переносится на будущий год. Фестиваль пройдет 18–19 ноября 2022 года в таллиннском “Котле культуры”;

· Выдающийся аргентинский тенор Хосе Кура выступит вместе с Эстонским национальным симфоническим оркестром 18 ноября в концертном зале Пярну (предыдущая дата 20 мая) и 19 ноября в концертном зале “Эстония” (предыдущая дата 21 мая).

Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты, при необходимости их можно вернуть. Билеты на концерты, отмененные в апреле, выкупаются обратно до 20 июня. Ходатайствовать о возврате можно в кассах концертных залов или по электронной почте tagasiost@concert.ee. Просьба отправить на указанный адрес электронный билет или фотографию билета на бумажном носителе с указанием номера расчетного счета.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства. Берегите здоровье!