ВИДЕО | На 97-м году жизни умер отец Вадима и Игоря Верников

О смерти отца Игорь Верник сообщил ночью в минувшую субботу. “Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце”, — написал актер. Игорь Верник тяжело переживает утрату любимого отца. Он решил поделиться с поклонниками семейными фото и видео. Первым оказался ролик, на котором Эмиль Григорьевич с широкой улыбкой провожает сына на работу.

“Держусь, Игорь. Держусь! Не дождетесь!”, — смеялся он. “Папуль, я побежал”, — сказал актер за кадром. “Ну, положение обязывает. Буду у окна. Я провожу тебя, и у тебя будет хороший день сегодня. Это же мне папа сказал: “Надо вот так провожать. И тогда у тебя все будет прекрасно!” — напутствовал сына Верник-старший.

Следом звезда опубликовал архивные снимки отца времен его молодости, фото в окружении сыновей и внуков, а также видео, в котором Эмиль Григорьевич читает стихи Маяковского. “Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца!”, — зачитывал Верник под аплодисменты слушателей.

Пользователи Сети отметили, что отец актера был невероятно добрым человеком, который действительно изучал свет, словно солнце. “Не верится… Всегда такой живой и веселый был. Мои соболезнования”, — пишут поклонники. Не остались в стороне и звездные друзья семьи. Светлана Бондарчук, Алика Смехова, Вячеслав Манучаров и многие другие оставили теплые слова в комментариях. “Невозможно теперь смотреть эти видео без слез”, — писала Юлия Меньшова. “Горько бесконечно! Соболезную! Игорь, позволь разделить вашу боль… Эмилю Григорьевичу, Учителю, Царствия Небесного!” — соболезновала Олеся Судзиловская.