ФОТО | В Сети восхищаются красавицей-женой Ивана Урганта

Напомним, Иван и Наталья учились вместе в школе. Спустя продолжительное время они встретились снова. У обоих за плечами было по браку, а у Натальи подрастали двое детей. Но ничто не помешало влюбленным воссоединиться. Теперь у пары есть две общие дочки, да и наследников жены от первого брака Ургант считает родными.