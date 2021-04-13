13.04.2021, 13:01
ФОТО | В Сети восхищаются красавицей-женой Ивана Урганта(4)
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42-летний Иван Ургант опубликовал в инстаграме редкое фото супруги и дочери. Наследница шоумена в кадре запечатлена со спины, а вот лицо жены телеведущий скрывать не стал, — пишет mail.ru.
Фолловеры восхищаются красотой 43-летней Натальи Кикнадзе.
“Какое уютное фото”, “Замечательный кадр”, “Наталья — красавица”, “Вам очень повезло с супругой”, — пишут под фото.
Напомним, Иван и Наталья учились вместе в школе. Спустя продолжительное время они встретились снова. У обоих за плечами было по браку, а у Натальи подрастали двое детей. Но ничто не помешало влюбленным воссоединиться. Теперь у пары есть две общие дочки, да и наследников жены от первого брака Ургант считает родными.