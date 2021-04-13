Уже не один дома: Маколей Калкин в 40 лет впервые стал отцом

Малыш появился на свет в Лос-Анджелесе. Судя по информации, появившейся в западных СМИ, роды прошли без осложнений. Маколей решил назвать сына Дакотой в честь сестры, которая умерла в 2008 году. Напомним, что родственница звезды скончалась после того, как ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Та трагедия стала большим потрясением для Маколея.

Калкин и Сонг вместе уже более четырех лет. Долгое время звезды не подтверждали свои отношения, но потом их стали все чаще замечать вместе. Для Бренды этот малыш тоже стал первенцем.

В последнее время в жизни Маколея происходит много позитивных событий. Так, звезда «Один дома» вновь вернулся в актерскую профессию после долгого перерыва. Сейчас он снимается в сериале «Американская история ужасов». Также Калкину удалось избавиться от вредных привычек, которые в течение многих лет отравляли ему жизнь.