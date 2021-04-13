ВИДЕО | Эстонский косметолог рассказала об эффективном способе омолодить своё лицо

Не бойтесь самостоятельно массировать своё лицо. Не бойтесь его трогать. Ведь движение всех структур нашего тела - это физиологический процесс.

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Многие из нас наносят крем и поверхностно прикасаются к своему лицу, тем самым боясь растянуть свою кожу. Такие женщины стареют первыми и выглядят гораздо старше своих сверстниц.

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Если же кожа, фасция или мышца не двигается, все залипает и фиброзируется, застаивается как болото и перекидывается на другие ткани.

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Там где движение, там жизнь

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Старение наступает быстрее у тех, кто не трогает своё лицо и не пользуется лечебной космецевтикой.

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Наша кожа имеет прекрасное свойство растягиваться и сокращаться. Она всегда стремиться вернуться в первоначальное состояние, главное ей правильно помочь в этом. На нашем лице один конец мышцы крепится на кости, а второй вплетён в кожу. Именно поэтому мы видим мимические морщины.

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Массаж - это очень древний способ восстановления лица и тела. Мы, делая массаж своими руками, даём клеткам кожи питание, кислород, воду и утилизируем шлаки и токсины, которые двигаются с лимфой.

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Постепенно кожа подтягивается и становится более плотная упругая, приобретает красивый цвет и бархатистость. И конечно же улучшается настроение, когда вы смотрите на себя в зеркало и нравитесь себе в нем.

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Я очень рада, что имею возможность делать массажи себе и показывать их вам. Начинайте делать их вместе со мной, не откладывайте на когда нибудь, когда нибудь не наступит никогда.

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Начинайте делать самомассаж лица уже сегодня и вы вскоре будете выглядеть моложе своих лет. И не забудьте сделать фото ДО и ПОСЛЕ.