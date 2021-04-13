“Дом-2” остался без хозяйки: Бузова его вести не будет

Уже 19 апреля на экраны возвращается “Дом-2”, анонсируется буквально триумфальный камбэк. Но вот получится ли он без ведущей, которая была олицетворением передачи, пожалуй, самый большой вопрос.

“Оля — это прямая ассоциация с “Домом-2” на ТНТ, ведь именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является, — рассказали источники. — Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в “Ледниковом периоде” на Первом, ни в “Маске” на НТВ, ни в “Форте Боярд” на СТС, но вести “Дом-2” на чужом канале — уже совершенно другая ситуация”.

Ходили слухи о крупных суммах, которые заплатили 35-летней звезде, чтобы она не меняла кнопку. Якобы баланс счета Бузовой пополнился на треть миллиона евро, но нас убеждают, что финансы в этой истории не фигурировали. Однако, Ольге пообещали, что под нее на ТНТ сделают еще не одну программу.

На Поляне тем временем уже вовсю идут съемки, в периметре собрали два поколения участников: последний состав, который в конце декабря отправили в неоплачиваемый отпуск, и тех, кто уже давно забыл вкус халявной колбасы. Так, в комнаты заселились Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семейство в составе мамы, сына, а также бойфренда-стриптизера.