Красотка из Эстонии после участия в шоу "Холостяк" с Тимати: "Я больше не хочу участвовать ни в каких проектах"

По словам Алисы, после такой известности, она не замечала никаких негативных комментариев в ее сторону: “Мне помогло чувство внутренней гармонии, и поэтому как-то мне так повезло, что я обращала внимание только на позитивные комментарии, мне было очень приятно, очень вдохновляли новые люди и новые лица, было очень много комплиментов. Наверное, ангелы-хранители оберегали меня от негативных комментариев, поэтому я их не видела и не читала”.

Девушка поделилась, как ей удалось пройти кастинг: “Все началось с видеопрезентации себя, а потом уже был скайп-звонок, где мы общались с кастинг-директором. Все было очень просто и дружелюбно”.

“В комнате я в одиночестве точно не запиралась и не плакала. Девочки все очень позитивные, а все плохое меня обходило стороной”, — сказала Алиса по поводу других участниц.

Девушка также сообщила, что до сих пор общается с участницами проекта “Холостяк” Марией Вебер и Татьяной Супиченко.

Многие зрители были уверены, что Тимати соврал Алисе, когда сказал, что его рост 175 см. Фанаты оперировали тем, что в официальных источниках указано, что рост Тимати 169 см. Но Алиса Грабовая в радиоэфире подтведила, что у нее с Тимуром была разница в росте 5 см (рост Алисы 180).

В конце эфира Алиса твердо заявила, что больше не хочет участвовать ни в каких проектах. Значит ли это, что Тимати разбил ее сердце? Узнаем в следующих выпусках шоу.

В планах на будущее у Алисы Грабовой активное развитие своего Инстаграма и Телеграма.