Время лечит: Ани Лорак вернулась к бывшему мужу

Как оказалось, время лечит любые раны, и спустя три года экс-супруги простили друг друга и теперь все чаще проводят время вместе и даже выходят в свет вновь как семья.

На днях Каролина и Мурат вместе пришли к Филиппу Киркорову на именины его дочери — Аллы-Виктории. “Спалили” с новой силой разгоревшийся роман гости, засняв, как бывшие супруги обнимались под песню “Я люблю тебя до слез”, которую пел Киркоров в домашнем караоке. А больше всех в тот вечер воссоединению мамы и папы радовалась их дочь — 8-летняя София.

После развода в январе 2019-го Лорак и Мурат так и не смогли построить новые отношения. 42-летняя певица какое-то время встречалась с 27-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебом, а Налчаджиоглу встретил очень похожую на бывшую супругу юную девушку — визажиста по имени Лилия. Однако новые романы экс-супругов так и не привели ни к чему серьезному: вскоре из инстаграма Каролины пропали любые фото и упоминания о молодом возлюбленном, а Мурат все чаще стал наведываться из Киева в Москву в загородный дом Лорак. Теперь в воздухе повис самый главный вопрос: ждать ли новой свадьбы Каролины и Мурата?