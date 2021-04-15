Победительница шоу "Народ поет" Екатерина Маргальникова жителям Кохтла-Ярве: "Эта победа не только наша, но еще и ваша!"
— Катя, как давно ты занимаешь музыкой? Когда поняла, что талантлива?
— Музыкой я занимаюсь с самого раннего детства — пою на сцене с четырех лет, в 6 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Благодарна маме за то, что именно она поставила меня на этот путь, ведь всю жизнь музыка и сцена — мое всё!
— Были ли у тебя сложности на твоем пути становления как певицы?
— О сложностях становления певицей мне пока сложно говорить, наверное, потому что нахожусь в начале пути. Я еще развиваюсь и открываю для себя новые возможности.
— Кто тебя учил пению, кому ты благодарна сейчас?
— Все мои педагоги по вокалу внесли свой вклад: Наталья Николаевна Антропова (Ахтменская музыкальная школа), Елена Ивановна Мельникова (клуб Ахтме), Елена Беляева (Йыхви концердимая), Андрей Верховский (ДТШ), Светлана Лазаренко (Tammiku pōhikool). И я безумно благодарна им за поддержку. Ведь основная часть детей, повзрослев, забрасывает свои детские хобби. Мне помог личный интерес и стремление стать еще лучше.
— Как ты попала на проект “Народ поет”?
— На проект я попала очень интересным путем. Увидев у Алины Захаровой пост в Фейсбуке о том, что совсем скоро на главном русскоязычном телеканале Эстонии будет проходить шоу “Народ поет”. Написала ей и, узнав всю информацию, очень расстроилась, потому что главным условием участия была, музыкальная группа больше двух человек и живые инструменты. Группы у меня не было, я пела всегда сольно.
Прошло несколько дней, мысль меня не покидала — и я решила написать главному редактору проекта Александру Хоботову с просьбой: а что если я попробую собрать ансамбль, возьмут ли нас? На что мне дали зеленый свет! За пару дней группа была в сборе, так и родился ансамбль “Екатерина Маргальникова Бэнд”!
— Расчитывала ли ты победить?
— Наш ансамбль был создан за пару недель до начала проекта, перед первыми съемками у нас было всего 3 репетиции. Сложность заключалась в том, что ребята, хоть и крутые музыканты, никогда не играли вместе. У нас не было сыгранности, на это требовалось время. Сначала о победе и речи не шло. В первую очередь для меня это был шаг в новый мир. Думала, один раз покажемся на телевидении — и уже хорошо. После первого эфира, увидев себя в кадре, я очень загорелась, поверила в себя и в нашу группу. Как оказалось, не напрасно!
— Ты ожидала, что тебя так будет поддерживать Кохтла-Ярве?
— Такой большой поддержки я не ожидала и, если честно, была в очень приятном шоке. Чувствовала счастье и понимание, что мои старания не напрасны. Огромное спасибо всем людям, которые нас поддержали! Эта победа не только наша, но еще и ваша!
— Самый тяжелый момент на протяжении проекта?
— Лично для меня это очень забавная история, ведь сложности были совсем не связанные с музыкой. В первый день съемок оказалось, что я очень боялась давать интервью и говорить на камеру. Это было для меня впервые и это, пожалуй, и было главной сложностью.
— Кто из членов жюри понравился больше всего?
— Все в жюри были замечательные, но все-таки ближе всего нам по духу оказались Юлия Манго и Максим Милованов.
— Чем сейчас занимаешься помимо пения?
— У нас с подругой есть своя маленькая студия, связанная с индустрией красоты. Это еще одно мое хобби, которое пришло в мою жизнь совершенно случайно.
— А еще, может, поделишься подробностями личной жизни? Кто для тебя самые дорогие люди?
— Самые дорогие для меня люди — это, конечно же, моя семья: родители и сестра.
По поводу личной жизни могу сказать, что мое сердце занято! (улыбается)
— Что тебе дал проект “Народ поет”? Может, запомнились какие-то напутственные слова от членов жюри?
— “Народ поет” подарил мне новые знакомства, незабываемые эмоции, которые останутся со мной на всю жизнь и, конечно же, бесценный опыт. Не могу не отметить слова Анне Вески, коментарии с ее стороны особенно ценны.
— Какие у тебя творческие планы?
— О творческих планах не люблю говорить: вдруг не сбудутся! (Смеется)
Но могу сказать одно: хочется открывать для себя новые горизонты и не стоять на месте.
В финале "Народ поет" Екатерина получила 1629 телефонных звонков в свою поддержку.
Редакция “Бублика” от всей души желает Екатерине и ее команде новых успехов и побед!