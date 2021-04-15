Победительница шоу "Народ поет" Екатерина Маргальникова жителям Кохтла-Ярве: "Эта победа не только наша, но еще и ваша!"

— Катя, как давно ты занимаешь музыкой? Когда поняла, что талантлива?

— Музыкой я занимаюсь с самого раннего детства — пою на сцене с четырех лет, в 6 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Благодарна маме за то, что именно она поставила меня на этот путь, ведь всю жизнь музыка и сцена — мое всё!

— Были ли у тебя сложности на твоем пути становления как певицы?

— О сложностях становления певицей мне пока сложно говорить, наверное, потому что нахожусь в начале пути. Я еще развиваюсь и открываю для себя новые возможности.

— Кто тебя учил пению, кому ты благодарна сейчас?

— Все мои педагоги по вокалу внесли свой вклад: Наталья Николаевна Антропова (Ахтменская музыкальная школа), Елена Ивановна Мельникова (клуб Ахтме), Елена Беляева (Йыхви концердимая), Андрей Верховский (ДТШ), Светлана Лазаренко (Tammiku pōhikool). И я безумно благодарна им за поддержку. Ведь основная часть детей, повзрослев, забрасывает свои детские хобби. Мне помог личный интерес и стремление стать еще лучше.

— Как ты попала на проект “Народ поет”?

— На проект я попала очень интересным путем. Увидев у Алины Захаровой пост в Фейсбуке о том, что совсем скоро на главном русскоязычном телеканале Эстонии будет проходить шоу “Народ поет”. Написала ей и, узнав всю информацию, очень расстроилась, потому что главным условием участия была, музыкальная группа больше двух человек и живые инструменты. Группы у меня не было, я пела всегда сольно.

Прошло несколько дней, мысль меня не покидала — и я решила написать главному редактору проекта Александру Хоботову с просьбой: а что если я попробую собрать ансамбль, возьмут ли нас? На что мне дали зеленый свет! За пару дней группа была в сборе, так и родился ансамбль “Екатерина Маргальникова Бэнд”!

— Расчитывала ли ты победить?