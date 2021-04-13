Секс
13.04.2021, 20:00

Женщины назвали идеальную продолжительность секса

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Shutterstock
“Сколько же должен длиться секс, по мнению женщины?” — этот вопрос мужчины задают себе на протяжении всей истории человечества (когда не задают себе вопрос, с кем бы еще повоевать), — иронизирует MAXIM. Похоже, ответ найден. Причем очередной ответ, ведь подобные исследования уже проводились.

На этот раз про идеальную длительность секса нам решил поведать сайт знакомств Saucy Date, который провел опрос среди 3836 своих пользователей — женщин и мужчин.

Итак, согласно последним данным, женщины хотят, чтобы секс продолжался 25 минут 51 секунду. Да, целую серию “Симпсонов”! Опрошенные мужчины были чуть скромнее в своих пожеланиях: по их мнению, идеальный секс должен длиться 25 минут 43 секунды (видимо, эти-то 8 секунд для женщин и являются роковыми).

Тот же опрос показал, что идеальная цифра весьма далека от реальной. Так, мужчина даже в юные годы (под юными в данном случае подразумевается промежуток от 29 до 31 года) показывает менее впечатляющие цифры — от 17 минут до 16 минут 58 секунд. Надо ли говорить, что с возрастом реальное время секса уменьшается? Надо. Итак, когда мужчина приближается к 50-летней отметке, время, которое он отводит на секс, опускается… гм, пожалуй, неудачное слово… снижается до 15 минут 15 секунд.

Живите теперь с этим…

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