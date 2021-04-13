Шоубиз
13.04.2021, 22:57

Кирилл Кяро задал вопрос в эстонско-российской группе Facebook. Люди не поверили, что это он

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Kinos Artis toimus filmi "Rohelised kassid" teine esilinastus.
Kinos Artis toimus filmi "Rohelised kassid" teine esilinastus.
Foto: Jaanus Lensment
В популярной группе на facebook "НАРВА-ИВАНГОРОД" звезда сериалов "Нюхач", "Эпидемия" и многих других Кирилл Кяро обратился за советом к пользователям.

“Ребят, еду домой в Эстонию на машине. Гражданин Эстонии с ВНЖ РОССИИ, скажите меня впустят в Эстонию и через неделю выпустят или нет? Какие сейчас условия пересечения границы?“ — спросил актер.

Кто-то из facebook-пользователей даже не поверил, что это действительно сам актер написал со своего аккаунта.

А кто-то отнесся с юмором, поинтересовавшись, может ли он купить в России лекарства. “Прикольно, это ж наш Кирилл Кяро. Забавно у него лекарства просить”, — заметила девушка Татьяна. Этот вопрос часто задают в этой группе.

В этой же ветке девушка Вера поинтересовалась: “Интересно, а это на самом деле он, или просто кто-то косит под него?”

Тем не менее люди активно стали помогать Кириллу с информацией.

“Уписаться, спросил бы какой-нибудь Ваня из деревни, уже бы тапками закидали. А тут столько уважения, аж по имени обращаются”, — отметила девушка Карина.

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