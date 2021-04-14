Одинокий Богомолов на похоронах подогрел слухи о разводе с Собчак

Первые слухи на эту тему появились после того, как Константин Богомолов представил свою оперу “Кармен”. Вся работа над постановкой проходила в Перми, где режиссер провел много времени без супруги. Ксения Собчак появилась на премьере и активно выкладывала фото в свои социальные сети, но возлюбленного с ней не было. Некоторые присутствующие отметили, что весь вечер режиссер не обращал никакого внимания на избранницу и проводил время с другой женщиной.

Перед этими событиями театральный деятель отказался вести премию “Жара” вместе с супругой, несмотря на то, что все условия былы обговорены заранее. Такой шаг он объяснил тем, что с головой окунулся в подготовку к премьере, но далеко не все поверили Богомолову.

Накануне Константин Богомолов появился на прощании с Эмилем Верником в гордом одиночестве. Этот факт окончательно вывел публику из себя, но Ксения Собчак заявила, что ее отсутствие рядом с возлюбленным не говорит о трещине в отношениях. Однако подписчиков это не останавливает. В комментариях они активно обсуждают, что могло послужить причиной разлада пары. Некоторые полагают, что с самого начала это был лишь грамотный пиар-ход.

Такой позиции придерживается и Анастасия Волочкова. Она заявила, что все романы журналистки — чистый пиар, в том числе и последний брак. Она резко окрестила его “фейком” и подчеркнула, что не понимает, как можно наживаться на “псевдорождении детей” и “псевдосвадьбах”. По мнению балерины, сама церемония бракосочетания дивы — просто показуха, и скоро появится новость о разводе. “До конца года разведутся”, — уверенно сказала она. Напомним при этом, что в конце 2019-го года Волочкова назвала дату своей свадьбы, затем “по частям” на фото показывала своего вероятного избранника — и в результате ни его самого, ни свадьбы. Но это, как мы понимаем, другое…