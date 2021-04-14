Российские звезды потеряли летние заработки после закрытия перелетов в Турцию

Возобновятся ли полеты летом, пока не ясно — решения будут принимать, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Но звезды, которые планировали заработать на концертах в турецких отелях, обсуждают сорвавшийся планы.

У многих были запланированы концерты в дорогих турецких отелях еще на майские праздники — и эти деньги точно не удастся заработать. А туристов заманивали рекламой концертов Григория Лепса, Джигана, Басты, Светланы Лободы, Александра Реввы, Тимати, Егора Крида, группы “Руки вверх” и других звезд. Впрочем, они себе найдут возмозжность заработать и в России.

А вот певица Анна Седокова в панике: “Наш майский тур в Турции под большой угрозой. Пока отмены концертов нет, но ситуация сложная и у операторов, и у туристов, купивших туры. В нашей любимой гостинице невозможно было найти ни одного номера на майские. Ждем решения организаторов”.