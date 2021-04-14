Шоубиз
14.04.2021, 11:28

Российские звезды потеряли летние заработки после закрытия перелетов в Турцию

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В Турции установлен новый антирекорд — за минувшие сутки выявлено еще 59 тысяч заболевших коронавирусом. В стране комендантский час, множество ограничений из-за новой волны COVID-19. Из-за этой серьезной вспышки заболеваемости с 15 апреля и до конца весны приостановлено авиасообщение между Россией и Турцией, — вводит в курс дела “КП”.

Возобновятся ли полеты летом, пока не ясно — решения будут принимать, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Но звезды, которые планировали заработать на концертах в турецких отелях, обсуждают сорвавшийся планы.

У многих были запланированы концерты в дорогих турецких отелях еще на майские праздники — и эти деньги точно не удастся заработать. А туристов заманивали рекламой концертов Григория Лепса, Джигана, Басты, Светланы Лободы, Александра Реввы, Тимати, Егора Крида, группы “Руки вверх” и других звезд. Впрочем, они себе найдут возмозжность заработать и в России.

А вот певица Анна Седокова в панике: “Наш майский тур в Турции под большой угрозой. Пока отмены концертов нет, но ситуация сложная и у операторов, и у туристов, купивших туры. В нашей любимой гостинице невозможно было найти ни одного номера на майские. Ждем решения организаторов”.

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