Кинокритик Антон Долин открыл youtube-шоу
““Медуза” запускает новое ютьюб-шоу — “Радио Долин”, которое будет выходить на канале Meduza Originals. Его ведущий — самый известный кинокритик России и наш любимый автор Антон Долин; его тексты и подкасты вы можете найти на “Медузе”. Это шоу — не только о кино, но о культуре в самом широком смысле слова. И даже не только о культуре: Антон Долин, как вы знаете, — мастер объяснять все на свете. Он готов отвечать на любые ваши вопросы (например, почему ваш кот орет в пять утра, а пельмени прилипают к кастрюле), только спросите! В прошлый раз мы получили больше двух тысяч вопросов для Антона. Пора возобновить традицию. Ответы и объяснения вы услышите в нашем новом шоу — в специальной рубрике “Антон Долин объясняет”, — заинтриговало СМИ 6 апреля.
“Годами сопротивлялся и оттягивал этот момент, — признается сейчас Долин. — С тоской наблюдал за свалкой своих “неофициальных” (иногда чудовищных) видео там. Наконец, осознал, что нам с YouTube друг друга не избежать. И вот — нырнул туда с головой”.
“Это первое в моей жизни сольное шоу (не люблю это слово, я по старой привычке сказал бы “передача”). Ещё и регулярное, еженедельное. По меньшей мере, таков замысел. Внутри там куча всего, увидите сами. Хронометраж не мучительный — всего полчаса”, — частично делится подробностями, частично скрывает их Антон.
Первый выпуск уже в “эфире”.