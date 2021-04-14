Кинокритик Антон Долин открыл youtube-шоу

““Медуза” запускает новое ютьюб-шоу — “Радио Долин”, которое будет выходить на канале Meduza Originals. Его ведущий — самый известный кинокритик России и наш любимый автор Антон Долин; его тексты и подкасты вы можете найти на “Медузе”. Это шоу — не только о кино, но о культуре в самом широком смысле слова. И даже не только о культуре: Антон Долин, как вы знаете, — мастер объяснять все на свете. Он готов отвечать на любые ваши вопросы (например, почему ваш кот орет в пять утра, а пельмени прилипают к кастрюле), только спросите! В прошлый раз мы получили больше двух тысяч вопросов для Антона. Пора возобновить традицию. Ответы и объяснения вы услышите в нашем новом шоу — в специальной рубрике “Антон Долин объясняет”, — заинтриговало СМИ 6 апреля.