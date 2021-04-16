АРХИВНЫЕ ФОТО | Смотрите, как выглядели роскошные отели Эстонии в советское время(3)
1. Scandic Palace, Таллинн
Гостиница Palace стала первым зданием в городе, специально построенным под гостиницу, и на тот момент времени она была самой роскошной гостиницей Таллинна в отношении расположения, архитектуры, внутреннего убранства и обслуживания и, без сомнения, самой модной. Таким образом, она стала новой вехой в гостиничном деле Эстонии.
2. St. Petersbourg Hotel, Таллинн
Гостиница “Санкт-Петербург” в Таллинне принимает гостей с 1850 года.
3. Sokos Hotel Viru, Таллинн
Днём открытия отеля “Виру”, входившего в гостиничную сеть “Интурист”, считается 5 мая 1972 года, когда первый директор гостиницы Альберт Шокман торжественно перерезал ленточку у входа. Однако, официально первая очередь гостиничного комплекса была открыта для всех желающих 14 июля, а первый постоялец остановился в отеле 23 апреля.
4. Radisson Blu Hotel Olümpia, Таллинн
Официальное открытие гостиницы состоялось 6 апреля 1980 года, где присутствовали не только первые лица республики, но и высокие гости из Москвы, поскольку открытие гостиницы стало одним из ключевых событий во всём Советском Союзе.
Гостями гостиницы были такие знаменитости, как премьер-министр Индии Индира Ганди, музыкальные группы Boney M., Rammstein, The Prodigy, певица Алла Пугачёва. В варьете гостиницы начинала свою карьеру советская и эстонская певица Анне Вески.
Если в 1980 году в гостинице насчитывалось около 600 работников, то в 2011 году — только 200, из которых лишь 6 человек работали с момента её открытия.
5. Отель Kommerts, Тарту
6. Отель Bellevue, Тарту
Отель находился в самом начале Ратушной площади, возле реки Эмайыги. Рядом с отелем также находилась известная в истории культуры Эстонии школа, основанная Хуго Треффнером в 1883 году.
7. Отель Wasa, Пярну
Оздоровительный центр и гостиница, уже отметившая своё 75-летие, были построены в 1938 году на улице Эха. Построенный по проекту Александра Нюрнберга пансионат-гостиница для туристов представляет собой простое строение в популярном в 1930-е годы функционалистском стиле. С начала 2013 года корпус здания носит название Wasa, раньше он назывался Центром восстановительной терапии “Сыпрус”.
8. Отель “Санкт-Петербург”, Хаапсалу
9. Отель EVE, Вильянди
Это здание в городе Вильянди было построено в 1938 году и получило название EVE (Esimene Viljandi Esinduslokaal — Первый вильяндиский представительный ресторан). Сам отель открылся здесь в мае 2002 года после тщательной реновации.
10. Отель Säde, Валга
11. Отель Victoria, Пярну
Отель Виктория находится в здании пластических форм, построенном в1926 году в стиле рижского хаймат, которое является одной из первых и выразительных совместных работ архитекторов E. фон Вольффельдта и A. Нюрнберга в Пярну. Первоначально в комплекс входили торговый дом с мансардной крышей, дом во дворе и романтический торговый павильон в углу земельного участка.
В 1931 году в соответствии с проектом О. Сийнмаа торговый дом переоборудовали в гостиницу Гранд Хотель, на первом этаже которой открыли кафе, а позднее ресторан. Здание было реконструировано в 1991 году. И высокий мансардный этаж стал использоваться под номера.
12. Отель Rannaliiv, Вызу
В конце 80-х годов прошлого века фирма Rakvere KEK построила для своих сотрудников дом отдыха Rannaliiv, который превратился в гостевой дом и куда посетители могут приезжать круглый год.
13.Отель Laagna, Ида-Вирумаа
14.Отель Rogerwiek, Палдиски
Делитесь впечатлениями об отелях в советское время! Какой больше всего нравился?
Источники: tartu.ee, wasa.ee, ghv.ee, rannaliiv.ee, wikipedia.org