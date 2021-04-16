АРХИВНЫЕ ФОТО | Смотрите, как выглядели роскошные отели Эстонии в советское время и годы первой республики





1. Scandic Palace, Таллинн

Гостиница Palace стала первым зданием в городе, специально построенным под гостиницу, и на тот момент времени она была самой роскошной гостиницей Таллинна в отношении расположения, архитектуры, внутреннего убранства и обслуживания и, без сомнения, самой модной. Таким образом, она стала новой вехой в гостиничном деле Эстонии.

2. St. Petersbourg Hotel, Таллинн

Гостиница “Санкт-Петербург” в Таллинне принимает гостей с 1850 года.

3. Sokos Hotel Viru, Таллинн

Днём открытия отеля “Виру”, входившего в гостиничную сеть “Интурист”, считается 5 мая 1972 года, когда первый директор гостиницы Альберт Шокман торжественно перерезал ленточку у входа. Однако, официально первая очередь гостиничного комплекса была открыта для всех желающих 14 июля, а первый постоялец остановился в отеле 23 апреля.

4. Radisson Blu Hotel Olümpia, Таллинн

Официальное открытие гостиницы состоялось 6 апреля 1980 года, где присутствовали не только первые лица республики, но и высокие гости из Москвы, поскольку открытие гостиницы стало одним из ключевых событий во всём Советском Союзе.

Гостями гостиницы были такие знаменитости, как премьер-министр Индии Индира Ганди, музыкальные группы Boney M., Rammstein, The Prodigy, певица Алла Пугачёва. В варьете гостиницы начинала свою карьеру советская и эстонская певица Анне Вески.

Если в 1980 году в гостинице насчитывалось около 600 работников, то в 2011 году — только 200, из которых лишь 6 человек работали с момента её открытия.

5. Отель Kommerts, Тарту

6. Отель Bellevue, Тарту

Отель находился в самом начале Ратушной площади, возле реки Эмайыги. Рядом с отелем также находилась известная в истории культуры Эстонии школа, основанная Хуго Треффнером в 1883 году.

7. Отель Wasa, Пярну