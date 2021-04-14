Умер актер и телеведущий Олег Марусев

Садальский посвятил Олегу Федоровичу теплые слова и выразил искренние соболезнования его близким. “Ушел Олег. Мне звонят, сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов. Ничего не лезет в голову. Прощай, друг!” — поделился актер в личном блоге.

На счету у Марусева более 20 работ в кино, среди них такие проекты, как “Графиня де Монсоро”, “Марш Турецкого” и многие другие. Немалый вклад Олег Федорович внес в отечественное телевидение, стояв у истоков передач “Под знаком Зодиака”, “Пойми меня”, “Старая квартира”, с успехом шедших на федеральных каналах. Добавим, что “Пойми меня“ — одна из программ, с которых начался “листьевский” Первый канал.