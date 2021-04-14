ФОТО | Настя Каменских рискнула опубликовать снимки, которых ранее стеснялась

Настя признается, что долго стыдилась своего тела. Но сейчас 33-летняя артистка поняла, как глупо вела себя, ненавидя собственную фигуру. Чтобы показать своим подписчикам, как важно любить и принимать себя в любом виде, Настя выложила в Инстаграме свои архивные фото в бикини. Снимки были сделаны до похудения, кадры запечатлели круглый животик и пышные бока звезды. Для сравнения Каменских показала и свои нынешние фотографии в купальнике, на которых она стройна как лань.

“До/После… Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото, — призналась Настя. — И раньше никогда бы не показала их. Но… реалити так реалити. Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны… Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому”.

Настя не скрывает, что до сих пор получает от хейтеров массу негативных комментариев по поводу своей фигуры. Стоит певице хоть чуть-чуть поправиться, ее тут же подозревают в беременности.

“Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе — я люблю себя такой, какая я есть”, — написала Каменских.