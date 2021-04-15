Есть ли рестораны, которые игнорируют органичения и пускают посетителей внутрь? По словам изучавшего этот вопрос таллиннца — достаточно!

"Где у нас кафехи и рестики есть, которые игнорируют эти дебильные ограничения? чтоб на террасе (снаружи) позалипать или внутри?" — интересуется Дмитрий.

Многие пользователи начали посмеиваться над вопросом: информация слишком секретная, чтобы сообщать ее открыто в группе.

Zzlat Kins: "Ага, прям таки вам рассказали, наивный какой.

Потом будет такая же история как с патибуссом"

Некоторые, однако, написали о своем опыте: "На балтийском возле шаурмечной есть скамейки с столиками"; "В пирита в Патрик на выходных люди сидели на улице за столиками. Покупали как на вынос и садились"; "Я слышал тру байкеры на венусе залипают".

Кто-то же напротив наоборот призвал пользователя взяться за ум и поехать на природу: "Не, ну вот реально ку-ку народ. Какие кафехи? Чтобы потом штраф платить? Погода улучшилась. Возьмите гриль, шашлык/курочку ,картошку. Съездите в кабернымме. Отдохните, покушайте. Куда вы рвётесь? А если очень хочется, в любом кафе берёте с собой и езжайте на природу".

В итоге автор поста Дмитрий сообщил, что в личку ему написали много мест, которые все-таки работают в своем режиме, игнорируя ограничения: "Мест оказалось достаточно, и это радует. Остались адекватные владельцы заведений".

Пишите в комментариях, что вы думаете: терпеть ограничения стало действительно настолько сложно, что люди готовы нарушать закон и рисковать не только своими, но и чужими жизнями?