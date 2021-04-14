“Я откинулась”: арестованные за “голую фотосессию” в Дубае модели вернулись домой

Украинских моделей, позировавших обнаженными на балконе одного из небоскребов в элитном районе Дубая, выпустили из-под ареста. 12 девушек задержали неделю назад после того, как в сети появились видео и снимки пикантной фотосессии.

Несколько моделей тоже попыталась выехать из Дубая, но правоохранители задержали их в аэропорту и убедили отправиться в участок, чтобы написать заявление и пройти допрос. Но все безобидные процедуры довольно скоро обернулись тюрьмой.

“Это был настоящий ужас. Кошмар. Я никому не пожелаю такое испытать. Каждый день мы молились, чтобы вернуться в Украину. Слава богу, мы здесь”, — вспоминает одна из моделей Юлия о нахождении за решеткой.

Условия в камере были жесткими, полиция отобрала у украинок мобильные телефоны и ограничивала всяческие контакты с окружающим миром. Девушки до последнего не знали, когда их депортируют и депортируют ли вообще: могли и оставить за решеткой на полгода. Но в понедельник вечером модели прилетели в Киев.

“Фарту — масти, ментам — по пасти. Я откинулась. Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности. Истории о “драках за хлеб” и прочее”, — сообщила своим подписчикам девушка.

После приземления самолета модель со слезами на глазах говорит о своих чувствах от возвращения в Киев. Она описывает ужас от того, что с ними произошло в Дубае. При этом украинка заявляет — то ли с сожалением, то ли с радостью, — что она не попала в опубликованные ранее в сети фото на балконе.

“Я в шоке со всех комментариев, о том, что девушек назвали эскортницами и … [проститутками]. Все девочки — не модели, и максимум они снимались для Playboy”, — парирует участница откровенной съемки.

Она подчеркнула, что некоторых наказали только за то, что они находились там и нарушали карантинные нормы.

Напомним, ранее в сети началось обсуждение откровенной фотосессии на балконе в Дубае. Более десяти обнаженных девушек позировали на фоне зеркальных высоток. Оказалось, что заказчиком фотосессии был украинский бизнесмен Виталий Гречин. При этом сам Гречин и приглашенный петербургский фотограф Александр Тен успели покинуть страну до того, как полиция начала аресты.