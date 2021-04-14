Международный фестиваль Tallinn Music Week переносится на осень. Фокус-день музыкальной индустрии Эстонии состоится в июне

В сотрудничестве с отраслевыми организациями по развитию TMW проведет Фокус-день музыкальной индустрии Эстонии, который состоится 11 июня в Театре фон Краля.

“Одна из важнейших целей TMW — способствовать развитию международных отношений в области эстонской музыки и культуры”, — комментирует Пяртель Соосалу, руководитель фестиваля TMW. “Мы решили перенести фестиваль с июня на начало осени. Ожидается, что тогда ограничения на поездки, вызванные пандемией, будут ослаблены и в мероприятии смогут принять участие профессионалы европейской музыкальной индустрии, а также появится возможность выступить у как можно большего числа интересных иностранных артистов. Тем не менее, 11 июня состоится фокус-день музыкальной индустрии Эстонии, на котором мы проанализируем текущее состояние нашего музыкального бизнеса, возможности выхода из кризиса и повышения осведомленности”.

В связи с переносом TMW с сегодняшнего дня до 30 апреля организован дополнительный прием заявок на выступления от артистов, которые хотят принять участие в фестивале в новые даты. Все заявки, присланные на фестиваль до этого, также действительны. Всего в программе примут участие до 150 артистов, которые будут постепенно объявляться начиная с мая. Дополнительная информация и подача заявок: tmw.ee/apply

Программа международного фестиваля TMW, который пройдет с 30 сентября по 3 октября, состоит из трех частей: проходящего в различных клубах и концертных залах музыкального фестиваля, посвященной музыкальной и творческой отрасли конференции и дневной городской программы для всей семьи. Программа фестиваля будет объявляться постепенно, начиная с мая.