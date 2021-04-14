Международный фестиваль Tallinn Music Week переносится на осень. Фокус-день музыкальной индустрии Эстонии состоится в июне
В сотрудничестве с отраслевыми организациями по развитию TMW проведет Фокус-день музыкальной индустрии Эстонии, который состоится 11 июня в Театре фон Краля.
“Одна из важнейших целей TMW — способствовать развитию международных отношений в области эстонской музыки и культуры”, — комментирует Пяртель Соосалу, руководитель фестиваля TMW. “Мы решили перенести фестиваль с июня на начало осени. Ожидается, что тогда ограничения на поездки, вызванные пандемией, будут ослаблены и в мероприятии смогут принять участие профессионалы европейской музыкальной индустрии, а также появится возможность выступить у как можно большего числа интересных иностранных артистов. Тем не менее, 11 июня состоится фокус-день музыкальной индустрии Эстонии, на котором мы проанализируем текущее состояние нашего музыкального бизнеса, возможности выхода из кризиса и повышения осведомленности”.
В связи с переносом TMW с сегодняшнего дня до 30 апреля организован дополнительный прием заявок на выступления от артистов, которые хотят принять участие в фестивале в новые даты. Все заявки, присланные на фестиваль до этого, также действительны. Всего в программе примут участие до 150 артистов, которые будут постепенно объявляться начиная с мая. Дополнительная информация и подача заявок: tmw.ee/apply
Программа международного фестиваля TMW, который пройдет с 30 сентября по 3 октября, состоит из трех частей: проходящего в различных клубах и концертных залах музыкального фестиваля, посвященной музыкальной и творческой отрасли конференции и дневной городской программы для всей семьи. Программа фестиваля будет объявляться постепенно, начиная с мая.
В сотрудничестве с отраслевыми организациями по развитию 11 июня в Театре фон Краля состоится Фокус-день TMW, посвященный музыкальному рынку Эстонии. В центре внимания мероприятия будет восстановление и возрождение отечественного музыкального и культурного сектора и прилегающего к нему бизнес-ландшафта. Программа Фокус-дня музыкальной индустрии Эстонии будет объявлена в апреле.
Абонементы TMW 2021 и на Фокус-день музыкального рынка Эстонии продаются в интернет-магазине фестиваля shop.tmw.ee. В продаже есть абонемент на музыкальный фестиваль TMW (55 евро), PRO-абонемент, который обеспечивает как локальный, так и онлайн-доступ к фестивалю и конференции (150 евро), абонемент DigiPRO (50 евро), который гарантирует веб-участие в конференции, абонемент мецената (225 евро) и абонемент на Фокус-день музыкальной индустрии Эстонии (40 евро). Клиенты Telia получают скидку -20% при предварительной покупке абонементов TMW.
Все абонементы, приобретенные заранее на июньские даты фестиваля, действительны и в новые даты проведения TMW. Перед фестивалем DigiPRO-абонемент можно обменять на PRO-абонемент, который позволяет принимать участие в фестивале как на месте, так и онлайн, заплатив разницу в стоимости билетов.
Тех, кто в связи с изменением дат проведения фестиваля желает вернуть или обменять приобретенный заранее абонемент на абонемент TMW 2022, организатор просит написать заявку на ticket@tmw.ee до 30 апреля.
Главный спонсор TMW 2021 — Telia, стратегический партнер в области музыки — Music Estonia. Крупный партнер — Nordic Hotel Forum. Партнерами фестиваля являются Творческий городок Теллискиви и Viru Keskus. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и города Таллинна.
Фестиваль TMW 2021 организован Shiftworks в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение коронавируса. В организации фестиваля задействовано около 500 компаний и организаций. Организация музыкальной программы и продакшн осуществляются в сотрудничестве с агентством Damn.Loud и многими другими партнерами как из Эстонии, так и из-за рубежа.