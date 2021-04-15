“Прости, Эстония“: Американцы раскритиковали песню Уку Сувисте для "Евровидения-2021"

В недавнем видео девушка с друзьями обсудила песню Уку Сувисте “The Lucky One”, которая будет представлять Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2021. Реакция была не очень хорошей, поскольку ребятам не понравилась песня и сам клип. “Она такая обычная, и музыкальное видео было не особо примечательным”, — сказала одна из девушек.