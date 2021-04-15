15.04.2021, 10:00
“Прости, Эстония“: Американцы раскритиковали песню Уку Сувисте для "Евровидения-2021"(3)
screenshot - youtube
Девушка из Америки создала Youtube-канал MyrtleP, на котором они с друзьями слушают отобранные песни на Евровидение от каждой страны и комментируют их. В описании своего канала девушка также отметила, что имеет музыкальное образование.
В недавнем видео девушка с друзьями обсудила песню Уку Сувисте “The Lucky One”, которая будет представлять Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2021. Реакция была не очень хорошей, поскольку ребятам не понравилась песня и сам клип. “Она такая обычная, и музыкальное видео было не особо примечательным”, — сказала одна из девушек.
По мнению мужчины, песня была плохо сведена. “Это разочаровывает, раньше у Эстонии были сильные песни”, — прокомментировал он.
“Прости, Эстония”, — сказала девушка. “Я верю в тебя, но не в это”, — добавила вторая девушка.
А Вам нравится песня от Эстонии на Евровидение-2021? Пишите в комментариях!