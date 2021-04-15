ФОТО | Сбылась мечта детства Ольги Бузовой. Но не все зрители к этому готовы(5)
Бузова не скрывает восторга и довольства собой. Ее распирает от гордости, ведь очередная цель достигнута.
“Оказывается, еще столько всего мне предстоит сделать впервые. Осторожно, говорят перед этой девочкой рано или поздно открываются все двери. Сегодня был потрясающий день. И исполнилась еще одна моя мечта. Все мы в детстве смотрели легендарную программу КВН на Первом канале. У нас была традиция в Санкт-Петербурге — смотреть это шоу всей семьей. Мы собирались, смеялись, а на следующий день цитировали шутки из КВНа в школе. Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарном зале и увидеть своими глазами это все”, — вспоминает звездная брюнетка.
Певица искренне радуется своим достижениями и честно делится эмоциями со своими фанатами. “Но сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков. Когда он вышел на сцену и объявил начало игры, у меня аж мурашки побежали. Для меня это большая честь. Спасибо”,— подытожила звезда.