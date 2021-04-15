ФОТО | Сбылась мечта детства Ольги Бузовой. Но не все зрители к этому готовы

“Оказывается, еще столько всего мне предстоит сделать впервые. Осторожно, говорят перед этой девочкой рано или поздно открываются все двери. Сегодня был потрясающий день. И исполнилась еще одна моя мечта. Все мы в детстве смотрели легендарную программу КВН на Первом канале. У нас была традиция в Санкт-Петербурге — смотреть это шоу всей семьей. Мы собирались, смеялись, а на следующий день цитировали шутки из КВНа в школе. Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарном зале и увидеть своими глазами это все”, — вспоминает звездная брюнетка.