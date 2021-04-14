Диетолог рассказала о способе похудения без сокращения размера порций

По мнению эксперта, хорошей альтернативой сметане может служить йогурт без добавок. Выгода очевидна: в 50 граммах йогурта всего 30 килокалорий, то есть в 5,6 раза меньше, чем в том же количестве сметаны.

Норрис рекомендует отказаться и от майонеза в салатах. Вместо него можно использовать самодельную смесь, состоящую из двух столовых ложек йогурта, одной столовой ложки дижонской горчицы, одной столовой ложки лимонного сока, а также соли и перца. Калорийность двух с половиной ложек майонеза составляет 206 килокалорий, а этой смеси — всего 25 килокалорий.

Также диетолог предлагает заменить сыр чеддер на пармезан. Поскольку пармезан обладает более сильным вкусом, его количество без всякого ущерба можно сократить вдвое. Замена 40 граммов чеддера на 20 граммов пармезана позволяет сэкономить 45 килокалорий.