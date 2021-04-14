Тройной удар Данилы Козловского: премьера “Чернобыля”, выпад против Путина, уход от жены(3)
Поначалу “Чернобыль” Козловского был воспринят как “наш ответ” одноименному сериалу, к которому в России отнеслись неоднозначно. Но фильм оказался вовсе не “агиткой” о происках “врагов”, а вполне достойной историей трагической любви на фоне катастрофы.
Но Данила Козловский смог привлечь внимание к себе не только этим. Слухи о размолвке между ним и актрисой Ольгой Зуевой оказались правдой. Роман актеров действительно не был безоблачным: последние месяцы влюбленные жили в разных странах, хотя в прошлом году у них появилась первая общая дочь — Ода Валентина. Мать девочки осталась жить с ней в Америке, а отец вернулся в Россию. Официально — чтобы продолжать работу, но в Сети заметили его не совсем трудовые будни.
Вездесущие фанаты следили не только за процессом создания фильма “Чернобыль”, над которым работал Козловский, но и за его отношениями с коллегой по съемочной площадке, Оксаной Акиньшиной. В Интернете быстро распространились фотографии, запечатлевших их на фоне не декораций, а турецкого ресторана. Оказалось, что актеры вместе отдыхали в Бодруме, пока Зуева в одиночку заботилась о малышке Оде.
К тому же, ситуацию усугубило решение Козловского не снимать Ольгу в фильме “Карамора”, где она сначала была заявлена на главную роль. Ее место заняла Дарья Балабанова, что в другом случае могло бы остаться незамеченным. Но для фанатов Данилы и Ольги это решение стало еще одним тревожным звоночком перед, как они считали, неминуемым расставанием. Оставалось ждать подтверждения от самой скрытной пары.
И вот, наконец, Козловский признался: они с Зуевой больше не вместе. Перед ответом он выдержал длительную паузу, а потом заметил, что о причинах расставания говорить не хотел бы. Данила и его экс-возлюбленная никогда не афишировали личную жизнь. Теперь же артист решил поставить точку и сказать сейчас то, что поклонники так долго и безуспешно пытались выведать.
“Мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать. Это наша жизнь, она глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она совсем не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше ничего говорить не буду” — признался он.
Режиссер переживает сейчас о том, как их разрыв повлияет на маленькую Оду. “Мне это очень тяжело дается”, — рассказал Данила. Благо, у него есть возможность летать в Америку, чтобы как можно чаще видеться с дочерью. На неделю, на четыре дня — как только появляется возможность, он спешит в аэропорт. “Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Потому что я на самом деле, к сожалению, очень эгоистичный человек. Это неожиданно для меня”, — исповедался Козловский.
Ода носит фамилию матери — Зуева. Отец девочки об этом все же сожалеет и признает, что разрыв с Олей принес ему большую боль. Он также подчеркнул, что благодарен ей за то, что она помогает ему выстроить отношения с малышкой и не переносит их личную драму на Оду Валентину. С грустью актер заметил, что такие тяжелые моменты в личной жизни обычно предшествуют его лучшим творческим работам, но боли это не умаляет.
Кроме того, Козловский сделал довольно неожиданное политическое заявление. Ведущая шоу “А поговорить?” Ирина Шихман спросила у актера, проголосовал бы он за Путина на выборах. “Нет”, — ответил он. По его словам, безотносительно действующего президента и любого другого кандидата он “вообще против несменяемости власти”. “Я не верю, что можно 30 лет успешно руководить страной”, — пояснил он.
Козловский напомнил, что в начале первого срока Путин “резко и негативно” высказывался о возможности оставаться у власти несколько лет и менять для этого Конституцию. “Я поддерживаю того Путина, который против этого. Мне кажется, тот Путин прекрасно понимал, что любое долголетие власти — это синоним застоя. В этом смысле исторических примеров довольно много. И в нашей стране тоже. В первую очередь в нашей стране”, — пояснил Козловский.
Актёр также рассказал о своих встречах с Владимиром Путиным в рамках рекламной кампании фильмов “Викинг” и “Легенда № 17”. По его словам, он чувствовал себя “некомфортно и неуютно”, так как “не умеет” вести себя в подобных компаниях. “Всё-таки ты сидишь с главой государства и с определёнными политическими деятелями. У тебя есть мысли и соображения, но как-то всё происходящее не совпадает с твоим сегодняшним настроением. Ты представляешь новую картину и являешься частью компании людей, для которых это важно”, — поделился Козловский.
Помимо этого Козловский рассказал, что его “восхищает” Алексей Навальный тем, как он “отстаивает свою позицию” и “идёт против большой силы”. В то же время, по словам актёра, он не видит Навального политиком или президентом России. “Любой политик должен развиваться. И если сегодня он не вызывает у тебя какого-то доверия, то, вполне возможно, через два-три года, следя за его карьерой и политической программой, ты уже будешь по-другому к нему относиться”, — пояснил Козловский.