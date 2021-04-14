Тройной удар Данилы Козловского: премьера “Чернобыля”, выпад против Путина, уход от жены

“Мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать. Это наша жизнь, она глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она совсем не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше ничего говорить не буду” — признался он.

И вот, наконец, Козловский признался: они с Зуевой больше не вместе. Перед ответом он выдержал длительную паузу, а потом заметил, что о причинах расставания говорить не хотел бы. Данила и его экс-возлюбленная никогда не афишировали личную жизнь. Теперь же артист решил поставить точку и сказать сейчас то, что поклонники так долго и безуспешно пытались выведать.

К тому же, ситуацию усугубило решение Козловского не снимать Ольгу в фильме “Карамора”, где она сначала была заявлена на главную роль. Ее место заняла Дарья Балабанова, что в другом случае могло бы остаться незамеченным. Но для фанатов Данилы и Ольги это решение стало еще одним тревожным звоночком перед, как они считали, неминуемым расставанием. Оставалось ждать подтверждения от самой скрытной пары.

Вездесущие фанаты следили не только за процессом создания фильма “Чернобыль”, над которым работал Козловский, но и за его отношениями с коллегой по съемочной площадке, Оксаной Акиньшиной. В Интернете быстро распространились фотографии, запечатлевших их на фоне не декораций, а турецкого ресторана. Оказалось, что актеры вместе отдыхали в Бодруме, пока Зуева в одиночку заботилась о малышке Оде.

Но Данила Козловский смог привлечь внимание к себе не только этим. Слухи о размолвке между ним и актрисой Ольгой Зуевой оказались правдой. Роман актеров действительно не был безоблачным: последние месяцы влюбленные жили в разных странах, хотя в прошлом году у них появилась первая общая дочь — Ода Валентина. Мать девочки осталась жить с ней в Америке, а отец вернулся в Россию. Официально — чтобы продолжать работу, но в Сети заметили его не совсем трудовые будни.

Режиссер переживает сейчас о том, как их разрыв повлияет на маленькую Оду. “Мне это очень тяжело дается”, — рассказал Данила. Благо, у него есть возможность летать в Америку, чтобы как можно чаще видеться с дочерью. На неделю, на четыре дня — как только появляется возможность, он спешит в аэропорт. “Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Потому что я на самом деле, к сожалению, очень эгоистичный человек. Это неожиданно для меня”, — исповедался Козловский.

Ода носит фамилию матери — Зуева. Отец девочки об этом все же сожалеет и признает, что разрыв с Олей принес ему большую боль. Он также подчеркнул, что благодарен ей за то, что она помогает ему выстроить отношения с малышкой и не переносит их личную драму на Оду Валентину. С грустью актер заметил, что такие тяжелые моменты в личной жизни обычно предшествуют его лучшим творческим работам, но боли это не умаляет.

Кроме того, Козловский сделал довольно неожиданное политическое заявление. Ведущая шоу “А поговорить?” Ирина Шихман спросила у актера, проголосовал бы он за Путина на выборах. “Нет”, — ответил он. По его словам, безотносительно действующего президента и любого другого кандидата он “вообще против несменяемости власти”. “Я не верю, что можно 30 лет успешно руководить страной”, — пояснил он.

Козловский напомнил, что в начале первого срока Путин “резко и негативно” высказывался о возможности оставаться у власти несколько лет и менять для этого Конституцию. “Я поддерживаю того Путина, который против этого. Мне кажется, тот Путин прекрасно понимал, что любое долголетие власти — это синоним застоя. В этом смысле исторических примеров довольно много. И в нашей стране тоже. В первую очередь в нашей стране”, — пояснил Козловский.

Актёр также рассказал о своих встречах с Владимиром Путиным в рамках рекламной кампании фильмов “Викинг” и “Легенда № 17”. По его словам, он чувствовал себя “некомфортно и неуютно”, так как “не умеет” вести себя в подобных компаниях. “Всё-таки ты сидишь с главой государства и с определёнными политическими деятелями. У тебя есть мысли и соображения, но как-то всё происходящее не совпадает с твоим сегодняшним настроением. Ты представляешь новую картину и являешься частью компании людей, для которых это важно”, — поделился Козловский.

Помимо этого Козловский рассказал, что его “восхищает” Алексей Навальный тем, как он “отстаивает свою позицию” и “идёт против большой силы”. В то же время, по словам актёра, он не видит Навального политиком или президентом России. “Любой политик должен развиваться. И если сегодня он не вызывает у тебя какого-то доверия, то, вполне возможно, через два-три года, следя за его карьерой и политической программой, ты уже будешь по-другому к нему относиться”, — пояснил Козловский.